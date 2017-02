Uutinen

Kymen Sanomat: Rinteet hyvässä kunnossa Uuperissa talvilomaa varten Uuperinrinteillä Haminassa oli lauantaina talvilomaviikon aattotunnelmissa vilskettä. Toimitusjohtaja Anssi Räsäsen mukaan laskettelijoita oli paljon kaikissa avoimissa rinteissä. Keli oli hyvä ja linnut lauloivat. — Mustaa rinnettä emme ota tänä talvena lainkaan käyttöön. Muissa on vähintään puoli metriä lunta ja kausi tuleekin jatkumaan reilusti huhtikuun puolelle. Ensi viikolle on ennusteltu plusasteita ja vesisateitakin. Räsäsen mukaan ajoittaiset vesisateet eivät vaikuta rinteiden kuntoon juurikaan, koska lunta on riittävästi. Aktiiviset laskettelun harrastajat tulevat rinteisiin, vaikka keli olisi vetisempää ja taivas valuttaisi vettä. — Vähemmän harrastavat ovat niitä, jotka aamulla katsovat ulos ikkunasta ja jättävät lähtemättä sateen takia. Uuperissa tämä talvi on ollut paljon helpompi kuin vuosi sitten, jolloin lumiolosuhteet olivat varsin kehnot. — Pääsimme viime marraskuun alussa lumettamaan ja avajaiset olivat 18.11. Siitä lähtien on lisätty lunta ja tammikuussa neljä mäkeä oli avoinna. Sunnuntaina lasketaan Uuperin somparinteessä iso pulkkakisa. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/25/Rinteet%20hyv%C3%A4ss%C3%A4%20kunnossa%20Uuperissa%20talvilomaa%20varten/2017321947229/4