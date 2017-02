Uutinen

Kymen Sanomat: Mielensäpahoittaja MM-hiihdoissa: ”13. sijakin on ihan hyvä — paitsi salibandyssä” Lahden edellisissä MM-hiihdoissa vuonna 2001 valmentaja Kari-Pekka Kyrö oli näkyvimpiä suomalaishahmoja. Nyt häntä ei näy missään, mutta Kyrö on taas hyvin esillä — Mielensäpahoittajan metsäkatsomossa. Kisajärjestäjät ovat yhdessä Mielensäpahoittaja-kirjasarjastaan tunnetun Tuomas Kyrön kanssa luoneet Salpausselän metsäkatsomoon vanhan ajan hiihtotunnelmaa, jossa kaikki on kuin entiseen ”hyvään” aikaan: ei videonäyttöjä, ei sähköisiä tulostauluja, ei uudenaikaisia kisaruokaluomuksia — ja Anssi Kukkonen, 82, selostamassa. Jos mielensäpahoittaja saisi päättää, ei olisi vapaata hiihtotyyliäkään. Kyrö sanoo vihanneensa kouluikäisenä ”väkisinhiihtoa”, mutta olleensa aina kilpahiihdon aktiivinen seuraaja. Nykyään hän harrastaa itsekin hiihtämistä. — Mielensäpahoittaja ei pahoita mieltään siitä, ettei tule voittoa. Hän on iloinen, jos lättähatut ylipäänsä vaivautuvat ladulle ja ladun varteen. Nykyäänhän jääkaapillekin siirrytään jollain moottoroidulla välineellä, Kyrö sanoo. — Sitä paitsi 13. sijakin on ihan hyvä, jos maailman parhaat ovat mukana. Paitsi salibandyssä. Lue lisää sunnuntain Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

