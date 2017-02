Laskiaisena lähdetään pulkkamäkeen ja syödään hernekeittoa — katso lista laskiaisriehoista!

Huomenna on laskiaissunnuntai ja sen kunniaksi järjestetään Etelä-Kymenlaaksossa useita eri tapahtumia, joihin osallistuvat pääsevät muun muassa laskemaan mäkeä, ajelemaan mönkkäreillä ja herkuttelemaan hernekeitolla.

Katso alla olevasta listasta laskiaissunnuntain tapahtumat.

Laskiaisrieha Husulan Vehkalinnassa kello 10—14. Ohjelmassa mäenlaskua, mönkkäriajelua ongintaa, arvontaa ym. Järjestäjä Husulan Laulumiehet ry. Sahatie 1, Husula.

Laskiaisrieha Saaripirtillä kello 12—15. Ohjelmassa mäenlaskua, napakelkkailua, hiihtolenkki ja ulkoilua. Järjestäjät Mussalon Oras ry ja Mussalon Martat ry.

Suursaari-seuran laskiaistapahtuma kello 14—16 Tallinna-tuvalla. Tarjolla hernekeittoa, laskiaispullaa ja kahvia. Jälkiruokana esiintyy Teatteriryhmä Kimara. Kauppakatu 3B, Kotka.

Laskiais Match Show. Luokat: Pienet pennut (pöydällä esitettävät rodut) alle 12 kuukautta, isot pennut alle 12 kuukautta, pienet koirat yli 12 kuukautta, isot koirat yli 12 kuukautta, veteraanit yli 8 vuotta sekä lapsi ja koira. Ilmoittautumiset kello 11. Kehät alkavat kello 12. Järjestää Kotkan Koiraystäväinseura ry. KKS:n halli, Kiilatie 10, Kotka.

Pulkkamäkitapahtuma Uuperinrinteillä Viirankankaantie 237, Reitkalli sunnuntaina 26. helmikuuta kello 10—18.

Palloilijoiden C-pojat järjestävät sunnuntaina laskiaistapahtuman Uuperinrinteillä Reitkallissa. Pulkkamäkitapahtumassa on myös avoin mestaruuskilpailu, jossa on sarjat lapsille sekä aikuisille. Ilmoittautuminen kilpailuun on kello 10—13 ja ensimmäinen startti lasketaan kello 13.

Rinteissä on kypäräpakko. Laskeminen tapahtuu vain pulkalla ja laskijoiden omalla vastuulla. Tarvittaessa Uuperinrinteistä on mahdollista lainata sekä kypärää että pulkkaa.

Koko perheen laskiaistapahtuma Suur-Miehikkälän seurantalolla kello 11—14. Ohjelmassa kello 11 Laulavan Pupujussin -lastenlaulukonsertti, kello 11—13 myynnissä hernekeittoa, kahvia, laskiaispullia, tuotemyyntiä ja mukavaa yhdessäoloa. Järjestää Kaakon kaksikon kulttuuritoimi ja Voimistelu- ja urheiluseura Kilpi ry. Soppikankaantie 3.