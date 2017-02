Uutinen

Kymen Sanomat: Kierrättäisitkö pakkausmuovisi, jos ne haettaisiin oveltasi? — Kommentoi! Muovijäte kuuluu tuottajavastuulainsäädännön piiriin. Se tarkoittaa sitä, että muovipakkausten tuottajat ovat ensisijaisesti vastuussa pakkausjätteiden keräyksestä. Tuottajayhteisöä edustava Suomen Uusiomuovi on huolehtinut lain mukaisesta velvoitteestaan tuomalla paikkakunnille muovin keräyspisteitä. Viime vuonna Suomeen avattiin 500 pakkausmuovin keräyspistettä. Kotkassa keräyspisteitä on 15. Pakkausmuovin keräyspisteiltä kerättiin Suomessa viime vuonna noin 2600 tonnia muovijätettä, mikä on noin puoli kiloa asukasta kohti. Suomen Uusiomuovin toimitusjohtajan Vesa Soinin mukaan tavoitteena oli noin 6000 tonnia. — Tavoite on tänä vuonna mahdollista saavuttaa, sillä määrät ovat kasvaneet joka kuussa. Lisäksi kiinteistöiltä alkavat keräykset tulevat kasvattamaan kerätyn muovijätteen määrää, Soini kertoo. Soini muistuttaa, että kaikkea muovia ei voida kierrättää. Nykyteknologialla ei vielä kannata kierrättää esimerkiksi pakkausta, jossa on muovia ja alumiinia. Parhaimmillaan noin 60 prosenttia kerätyistä pakkauksista on saatu kierrätettyä. Rahassa mitattuna muovin kierrätys ei kannata, mutta ympäristö kiittää. — Suurin osa kierrätyksen kustannuksista tulee keräyksestä ja jätteen kuljetuksesta Riihimäelle. Jatkokäsittely muodostaa kustannuksista vain pienen osan, Soini selittää. — On tehty elinkaariselvityksiä, joiden mukaan myös Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa muovin kierrätys ympäristön kannalta kannattaa. Haluaisitko sinä kiinteistöösi tai taloyhtiöösi muovijäteastian? Kierrättäisitkö pakkausmuovisi, jos ne kerättäisiin kiinteistöltäsi? Kerro mielipiteesi alla olevaan kommenttikenttään. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/25/Kierr%C3%A4tt%C3%A4isitk%C3%B6%20pakkausmuovisi%2C%20jos%20ne%20haettaisiin%20oveltasi%20%E2%80%94%20Kommentoi%21/2017321943985/4