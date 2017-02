Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:lle ääriniukka tappio Nokialla — Scott heitti kauden piste-ennätyksensä KTP-Basket kärsi kauden neljännen alle viiden pisteen tappionsa, kun BC Nokia nousi viimeisillä sekunneilla kotisalissaan 85—84 (40—34) -voittoon. KTP siirtyi 84—83-johtoon 18 sekuntia ennen loppua. Entinen KTP-mies Sefton Barrett (4/6) menetti pallon, jonka KTP:n Daniel Bailey nappasi. Häntä rikottiin, ja Bailey upotti molemmat vapaaheittonsa. Nokian ratkaisevassa hyökkäyksessä palloa piteli Barrett. Hän ajoi korille, mutta Sherman Gay (16/10) onnistui torjumaan noston. Pallo pompahti kuitenkin vapaaseen paikkaan Nokian Javier Durenille, eikä KTP:n Baileylle jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin rikkoa. Duren (26/8) heitti molemmat vapaaheittonsa sisään. Nokia johti peliä 85—84, kun peliaikaa oli jäljellä enää kaksi sekuntia. KTP haki ratkaisua korin alta, mutta Gayn hook-heitto ei mennyt sukkaan. KTP jäi toisella neljänneksellä pahimmillaan 14 pisteen päähän (36—22), mutta nousi kolmannessa erässä ensin kertaalleen iholle ja päätöserässä voittokamppailuun. Sen mahdollisti Antwan Scottin huikea heittopeli toisella puoliajalla. Ensimmäisen 20 minuutin aikana vain viisi pistettä tehnyt Scott upotti lopulta peräti 33 pistettä. Hän yritti kolmen pisteen heittoa kymmenen kertaa ja onnistui kuudesti. Scottin pelitilanneheittojen osumaprosentti oli mainio 57. Pistesaldo on hänen kautensa suurin. Bailey heitti 14 pistettä, Monyea Pratt kahdeksan, Manuel Barnes kuusi, Villematti Kopio viisi ja Mikael Aalto kaksi pistettä. Voitolla Nokia teki KTP:hen lisää eroa ja on nyt neljä pistettä edellä (26 pistettä). Kouvoilla on 24 pistettä ja kahdeksantena olevalla KTP:llä 22. Pyrintö on kaksi pistettä KTP:n takana. Keskiviikkona KTP kohtaa Karhuvuoressa sarjassa kolmantena olevan Kauhajoen Karhun. Lue koko uutinen:

