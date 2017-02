Uutinen

Kymen Sanomat: Hyvä ulkoilusää muuttuu kehnoksi viikon puolivälissä Alkavan talvilomaviikon sää näyttää eteläisessä Kymenlaaksossa aluksi hienot talviset puolensa, jossa keväänkin sävyt ovat vahvat. Sunnuntaina on selkeää ja poutaa ja pakkasta on viitisen astetta. Vaikka edeltävä yö on kylmä, tulee laskiaissunnuntaiksi vielä mitä parhain ulkoilusää. Maanantain heleä talvisää jatkuu. On tyyntä ja aurinko vähintään pilkahtelee. Laduilla ja pulkkamäessä on yhä siis loistava keli. Tiistaina lämpötila nousee Ilmatieteen laitoksen ennusteiden mukaan plussan puolelle ja sateen uhka kasvaa ja tuulikin yltyy. Keskiviikkona taivaalta sitten valuu runsaasti silkkaa vettä tai räntää. Nollan yläpuolella lämpötila pysyy päiväsaikaan myös loppuviikon ajan, vaikka märät sateet hieman hellittävät. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/25/Hyv%C3%A4%20ulkoilus%C3%A4%C3%A4%20muuttuu%20%20kehnoksi%20viikon%20puoliv%C3%A4liss%C3%A4/2017321946878/4