Kymen Sanomat: Haminalaiset uskovat 4—5 mitaliin — ”Mäkihypystä kukaan ei ole odottanut mitään, mutta...” Lahden MM-hiihtojen lipunmyynnissä on tänään ollut lappu luukulla. Kaikki 35 000 pääsylippua myytiin loppuun hyvissä ajoin etukäteen, eikä lisälippuja loppujen lopuksi tullut myyntiin, vaikka poliisi vielä tänä aamuna arvioikin tilannetta uudelleen. — Tänään on mielenkiintoisin päivä. Sekä naiset että miehet hiihtävät ja illalla on vielä mäkikisakin, haminalainen Keijo Kauppila sanoi. Haminalaisia näkyi Lahden MM-kisa-alueella enemmänkin. Hiihtoperinteistään ylpeä Vehkalahden Veikot oli reissussa jopa bussilastillisen voimin. Tunnelma naisten ja miesten yhdistelmäkilpailujen välillä oli korkealla. — Krista Pärmäkosken hopea oli ihan loistava suoritus. Paras voitti, ja tuossa porukassa Kristan sijoitus olisi ihan hyvin voinut olla vaikkapa kuudes. Mitään ei mahtanut, kun Björgen päätti lähteä, Kauppila sanoi. Hän povaa Suomelle viittä MM-mitalia, mutta samassa porukassa oleva Esa Lanki panee vähän jäitä hattuun: — Neljä on maksimi. — Neljäkin olisi hyvin, Kauppila myöntää. Sen jälkeen käydään laskemaan mahdollisia mitalilajeja: naisten viesti, parisprintit, naisten kymppi, miesten 15 km, ehkä yhdistettykin... VeVen bussissa paikalle tullut Jukka Hakulinen myöntää hiukan herkistyneensä Pärmäkosken hopeasta ja kovaa uskoa uhkuen lyö pöytään yllätyskortin: — Mäkihypystä kukaan ei ole odottanut mitään, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Janne Ahosen eiliset hypyt toivat aika paljon valoa ikkunaan... Uskalias veikkaus, mutta tässä porukassa on kieltämättä asiantuntemusta. Keijo Kauppila nimittäin ennusti ennen miesten yhdistelmäkisaa, että Lari Lehtonen on kymmenen parhaan joukossa. — Heikkisen ainoa mahdollisuus on se, että Sundby vetää porukan hajalle ja Matti pysyy kärkiporukassa mukana. Niin voi käydä, sillä eihän Sundbykään mikään kiritykki ole eikä halua jättää ratkaisua loppusuoralle, haminalaiset pohtivat. Tämäkin analyysi osui melko lailla nappiin. Paitsi, että Matti Heikkinen ei pysynyt Martin Johnsrud Sundbyn irtiotossa mukana. Lue koko uutinen:

