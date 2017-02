Uutinen

Kymen Sanomat: Ylikuumentunut jarru Paksuniemen voimalapalon syttymissyy Tuulivoimalan palo Haminan Paksuniemessä loppiaisena sai alkunsa ylikuumenneesta generaattorin jarrusta. Haminan Energian mukaan voimalassa syntyi häiriötilanne, jonka vuoksi generaattorin jarru yritti pysäyttää voimalan. Tuulivoimalan siipien olisi pitänyt siirtyä tilaan, jossa ne eivät enää olisi pyrkineet pyörittämään generaattoria, mutta automaattinen pysähtymiskäsky ei mennyt perille siipien ohjaukseen. Roottorin pyöriminen aiheutti siten generaattorin jarrujärjestelmän ylikuumenemisen ja sytytti tulipalon. Tuulivoimalan siivet saatiin etäkäytöllä oikeaan asentoon, mutta palo oli jo päässyt syttymään. Haminan Energia pysäytti varotoimena heti palon jälkeen kolme muuta vastaavaa voimalaa Summassa. Energiayhtiön mukaan kaikkien voimaloiden turvallisuus on nyt tutkittu ja varmistettu, että pysäyttämiskäsky välittyy siiville. Loppiaisesta saakka seisoneet voimalat käynnistetään perjantaina uudelleen. Palaneen tuulivoimalan ympärillä on edelleen 200 metrin vaara-alue, jonne on pääsy estetty. Voimalan purkamisen suunnittelu on käynnissä ja työt pyritään energiayhtiön mukaan käynnistämään mahdollisimman pian. Lue koko uutinen:

