Venäläisiä houkuttelee nyt myös rantaloma etelässä ja matkailu kotimaassa Suomi on lähinaapurina eturivissä venäläisten elpyvän matkailun kohteena Euroopassa. Kun näkökulmaa avarretaan, tilanne muuttuu. — Venäläiset haluavat viettää rantalomaa, muistuttaa markkinointisuunnittelija Sergei Shkurov Visit Finlandista. Jo pitkään suosittuja kohteita ovat olleet Egypti ja Turkki. Venäläisen matkustajakoneen pudottamisen jälkeen matkat Egyptiin ovat kuitenkin loppuneet. Myös suhteissa Turkkiin on ollut ongelmia, mikä on vähentänyt venäläisten matkoja Turkkiin. Suomalaiselle matkailuelinkeinolle kilpailua on tullut myös Venäjän sisältä. Krimin miehittämistä seuranneiden pakotteiden jälkeen poliittisen johdon vetoomus kotimaan matkailun suosimisesta on antanut vauhtia Venäjän oman matkailuelinkeinon kehittämiselle.

