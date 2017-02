Uutinen

Kymen Sanomat: Sami Tuominen haki Metsolan lähikaupasta pussimaitoa jo 70-luvulla Metsolassa asuva Sami Tuominen on Metsolan Siwan vakituinen asiakas. Niinpä lähikaupan sulkemispäätös harmittaa miestä ihan älyttömästi. — Se on syvältä. Tuominen käy lähikaupassaan joka päivä, joskus monta kertaa päivässä. Tuomiselle kaupan menetys on suuri. Hän on ollut kaupan asiakas 1960-luvun lopulta saakka, jolloin perhe muutti Metsolaan. Nyt suljettavassa rakennuksessa kauppa on toiminut 20-luvulta saakka. — Pikkupoikana hain kaupasta muovipusseissa maitoa. 70-luvulla tässä Metsontiellä oli neljä kauppaa, tuolla oli yksi, ja tuolla toinen ja tuolla kolmas, Tuominen osoittelee vasemmalle ja oikealle. Kenkäkauppakin oli. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/24/Sami%20Tuominen%20haki%20Metsolan%20l%C3%A4hikaupasta%20pussimaitoa%20jo%2070-luvulla%20/2017321939804/4