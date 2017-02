Uutinen

Kymen Sanomat: Rajaliikenteessä on edessä vilkas viikonloppu — matkailijat voivat varautua jonoihin Venäläisten juhlapyhään liittyen liikenne rajalla on todennäköisesti vilkasta koko viikonlopun ajan. Rajavartiosto on varautunut tilanteeseen kohdentamalla resursseja odotettuihin ruuhka-aikoihin. Silti, koska liikenne on poikkeuksellisen vilkasta, saattaa jonoja ilmetä. Mikäli matkaansa voi siirtää ja ruuhkan haluaa välttää, kehotetaan siirtämään matkustamista. Perjantaina aamupäivällä jonotusaika maahan saapuvalla puolella oli Vaalimaalla 40 minuuttia, Imatralla noin 30 minuuttia ja Nuijamaalla 1,5 tuntia. Liikenne on arvion mukaan vilkasta maahan saapuvalla puolella perjantaina koko päivän ja lauantain aamupäivän aikana, jonka jälkeen liikenne kääntynee lähtevälle puolelle aina sunnuntai-iltaan asti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/24/Rajaliikenteess%C3%A4%20on%20edess%C3%A4%20vilkas%20viikonloppu%20%E2%80%94%20matkailijat%20voivat%20varautua%20jonoihin/2017321943212/4