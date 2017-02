Uutinen

Kymen Sanomat: Pankit aloittavat uuden palvelun lähikuukausina — tilisiirto onnistuu kännykällä sekunneissa Rahan siirto nopeutuu ja helpottuu tänä vuonna. Suomessa otetaan käyttöön maaliskuusta alkaen Siirto-maksujärjestelmä, joka mahdollistaa mobiililaitteilla tehdyt maksut pankkien välillä ilman viivettä. Perinteiset tilisiirrot ovat tähän asti kestäneet ainakin yhden pankkipäivän. Uudistuksen avulla esimerkiksi kaverille voi maksaa osuutensa ravintolalaskusta parilla napautuksella. Siirto-palvelulla voi tehdä myös verkko-ostoksia ja maksaa kivijalkaliikkeissä. Nordea, Osuuspankki, S-Pankki ja Aktia ovat ilmoittaneet ottavansa palvelun käyttöön alkuvaiheessa eli lähikuukausina. Myös Danske Bank harkitsee mukaan lähtemistä. Pankit tiedottavat asiasta tarkemmin myöhemmin. Palvelun on kehittänyt Otto-automaatteja hallinnoiva Automatia Pankkiautomaatit. Siirto toimii siten, että ensin kännykkään tai tablettiin ladataan palvelua käyttävä mobiilimaksusovellus. Sen avulla maksu lähetetään toiselle käyttäjälle. Tilinumeroa ei tarvitse muistaa, jos maksun saajan puhelinnumero on tiedossa. Siirto-palvelua käyttäviä sovelluksia tulevat olemaan esimerkiksi Osuuspankin Pivo, Nordea Pay ja S-mobiili. Maksajan ja saajan ei tarvitse käyttää samaa sovellusta. — Siirto perustuu Otto-järjestelmän infraan, jota olemme kehittäneet lähes 25 vuotta. Meillä oli jo valmiiksi reaaliaikaiset yhteydet pankkeihin, sanoo Automatian toimitusjohtaja Marko Vilo. Danske ei ole lähtenyt heti mukaan. Päätöksen taustalla lienee se, että pankin oma mobiilimaksusovellus ja -järjestelmä Mobile Pay on tällä hetkellä Suomen suosituin. Mobile Paytä voivat käyttää kaikkien pankkien asiakkaat. Sen avulla raha ei siirry pankkien välillä reaaliaikaisesti, vaan viive on arkisin tunteja. Viikonloppuisin maksu toteutuu seuraavana arkipäivänä. Lisäksi rahat siirtyvät Mobile Payssä maksukortilta, kun taas Siirto käyttää pankkitilejä. — Meillä ei ole ollut tarvetta kiirehtiä mukaan Automatian hankkeeseen, mutta meillä on valmiudet liittyä mukaan nopealla aikataululla, sanoo myynnin ja kumppanuuksien johtaja Anniina Heinonen Mobile Paystä. Käytettävyydeltään Mobile Pay on toiminut jo kolmisen vuotta samankaltaisella periaatteella kuin Siirto. Raha on liikkunut puhelinnumeron perusteella. Maksaja ja saaja ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta heti. Siirto-palvelun lanseeraus on alkusoittoa mobiilimaksamisen suurelle myllerrykselle. Vuonna 2018 EU-alueella tulee voimaan maksupalveludirektiivi. Sen jälkeen kansainväliset yhtiöt kuten vaikkapa Apple tai Pay Pal voivat tarjota mobiilimaksamisen ja verkkoasioinnin sovelluksia suomalaisten pankkien asiakkaille. Pankille jäisi tällöin asioinnissa vain ylläpitäjän rooli. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/24/Pankit%20aloittavat%20uuden%20palvelun%20l%C3%A4hikuukausina%20%E2%80%94%20tilisiirto%20onnistuu%20k%C3%A4nnyk%C3%A4ll%C3%A4%20sekunneissa/2017521939144/4