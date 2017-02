Uutinen

Kymen Sanomat: Paikallista palloilua näkee entistä enemmän suorana netissä — Myös HP ja KTP pohtivat nettilähetyksiä Jos lauantainen jääkiekon Suomi-sarjan pudotuspeliottelu Titaanit—Ketterä kiinnostaa, mutta et pääse hallille, pystyy pelin katsomaan verkossa. Titaanit aloitti kotipeliensä suorat nettilähetykset helmikuun alussa. Ottelut ovat nähtävissä maksullisessa Fanseat Go -palvelussa. Ottelut näkyvät seurojen kuvaamina Jääkiekkoliiton, Elisan ja Fanseatin solmiman yhteistyösopimuksen kautta. Seurat saavat rahallisen korvauksen, joka riippuu lähetysten katsojamääristä. Korvauksen suuruudesta ei hiiskuta julkisuuteen. — Tämä on ilman muuta palvelua faneille, eikä tästä aiheudu meille lisää kustannuksia. Meidän pitää joka tapauksessa kuvata kaikki pelit liiton määräyksellä, Titaanien myynnistä ja markkinoinnista vastaava Kimmo Salonaho sanoo. Suorat lähetykset ovat tavoittamassa myös Peli-Karhujen naisten koripallojoukkueen. Koripalloliitto ja Elisa tiedottivat viime viikolla uudesta kolmivuotisesta sopimuksesta, jonka myötä Fanseat-palvelu kattaa jatkossa myös naisten Korisliigan ja miesten 1A-divisioonan. Samalla koripallohallien automaattikamerajärjestelmät päivitetään, jolloin kuvanlaatu paranee full HD -laatuiseksi. Myös Haminan Palloilijoissa ja jalkapallo-KTP:ssä pohditaan suoria nettilähetyksiä. Tulevalle kaudelle sellaisia kuitenkaan tuskin tulee. KTP:n kesän suunnitelmissa on tosin pelien yhteydessä lähetettävä ”kisastudio”, joka voisi olla askel kohti suoria ottelulähetyksiä. Fanseat on näyttänyt Korisliigan pelejä kahden kauden ajan. KTP-Basketin puheenjohtajan Jyrki Lindströmin kokemukset palvelusta ovat kaksijakoiset. Toisaalta lähetykset ovat hyvää palvelua faneille, mutta toisaalta ne ovat osaltaan vaikuttaneet lipputulojen vähentymiseen. — Taloudellisesti Fanseat ei ole ollut ihan sitä mitä ajateltiin. Tosin uusi sopimus on seuroille ansaintalogiikaltaan hieman suotuisampi, Lindström sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/24/Paikallista%20palloilua%20n%C3%A4kee%20entist%C3%A4%20enemm%C3%A4n%20suorana%20netiss%C3%A4%20%E2%80%94%20My%C3%B6s%20HP%20ja%20KTP%20pohtivat%20nettil%C3%A4hetyksi%C3%A4/2017321944600/4