Kymen Sanomat: Kuntapäättäjän tehtävä kiinnostaa entiseen malliin Tulossa oleva maakuntauudistus, joka vie kuntien rahoista ja vallasta yli puolet, ei näytä vähentävän kansalaisten kiinnostusta kuntapäättäjän tehtävään. Kotkassa ehdokkaita on koossa enemmän kuin viime vaaleissa, vaikka ehdokashankinnalle on vielä muutama päivä aikaa. Kotkan valtuuston 51:tä paikkaa lähtee tavoittelemaan kolmisensataa ehdokasta. Useimmat puolueet ovat jo nyt ylittäneet edellisten vaalien ehdokasmäärään. Vaikeuksia on ollut vain perussuomalaisilla, jonka ehdokasmäärä on tippunut noin neljänneksellä. Puolueen paikallisosaston puheenjohtaja Olli Kekkonen arvelee syyksi entisten aktiivien pettymystä puolueen hallituspolitiikkaan. — Monilla on tunne, ettei politiikassa pysty vaikuttamaan. Pettyneet eivät ehdokkaiksi ryhdy, Kekkonen sanoo. Haminassa perussuomalaisilla ei ole vastaavia ongelmia. Puolue on jo ylittänyt viime vaalien ehdokasmäärään. Samaan ovat yltäneet vihreät ja kristillisdemokraatit. Haminan suuret puolueet ovat vielä jäljessä viime vaalien tasosta. Lue koko uutinen:

