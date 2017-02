Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan pääkirjaston galleria täyttyi lasten ja nuorten taiteesta Kevät on tullut Kotkan pääkirjastoon alakertaan. Galleriatila muistuttaa rönsyilevää ja aurinkoista kukkaniittyä, jossa on edustettuna kaikki mahdolliset värit. Väriloiston talven keskelle tuo Kotkan opiston lasten ja nuorten taidekoulun kuva- ja käsityötaiteen näyttely. — Voimakas värien käyttö on lapsille ominaista, kuten myös mielikuvitus. Molemmat tuppaavat vähenemään teini-ikään siirryttäessä, joten pyrimme pitämään niitä yllä, taiteilija ja taideopettaja Heta Kananen kertoo. Kananen ripusti taidekoulun vuosittaista näyttelyä perjantaina yhdessä kollegoidensa Anne Randénin ja Petra Elomaan kanssa. Esillä on lähemmäs 200 työtä, pienistä vaaleanpunaisista toteemielämistä vaativiin grafiikkateoksiin. Mukana on teoksia kahdeksalta eri kuvataideryhmältä ja kahdelta käsityöryhmältä. Nuorimmat taiteentekijöistä ovat nelivuotiaita ja vanhimmat 18. — Jokaiselta oppilaalta on esillä vähintään yksi työ, Randén sanoo. Näyttelyn nimi on Ilolla, mikä Randénin mukaan kuvastaa koko taidekoulun toimintaa. Töitä tehdään ilon kautta. Kaikkia oppilaita kannustetaan ja rohkaistaan tasapuolisesti. Teoksia ei laiteta paremmuusjärjestykseen eikä niitä arvostella tai vertailla. Opettajien mukaan tavoitteena on rohkaista lapsia ja nuoria taiteen pariin. — Tämä on hyvin kokonaisvaltaista kasvatusta, jossa pääsee näkemään maailmaa eri kulmista. Harrastus kasvattaa myös pitkäjänteisyyttä, Kananen toteaa. Kananen on opettanut lapsille taiteen tekemistä 1980-luvulta lähtien. Myös Randén ja Elomaa ovat työskennellet lasten parissa pitkään. Vaikka maailma on muuttunut viime vuosina, innostus taiteen tekemiseen ei ole vähentynyt, pikemminkin päinvastoin. Tällä hetkellä kaikki Kotkan opiston lasten ja nuorten taidekoulun ryhmät ovat täynnä. Randénin mukaan tulijoita on jonoiksi asti. — Näyttää siltä, että harrastuksen suosio olisi noussut. Kotkan opiston lasten ja nuorten taidekoulun kuva- ja käsityötaiteen näyttely Ilolla Kotkan pääkirjastossa 21. maaliskuuta asti. Lue koko uutinen:

