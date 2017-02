Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka aloittaa ensi syksynä englanninkielisen opetuksen — 50 lasta kiinnostunut Kotkan kaupunki on aloittamassa ensi syksynä peruskoulun ensimmäisellä vuosiluokalla englanninkielisen opetuksen. Opetuksesta kiinnostuneita lapsia on ollut suuri määrä, puolisensataa. Ilmoittautuminen englanninkieliseen opetukseen päättyi tänään perjantaina. Kotkan kaupunki on päättänyt aiemmin, että englanninkielinen opetus aloitetaan joko Haukkavuoren koululla tai Rauhalan koululla. Alkavan ryhmän minimikoko on 20 oppilasta. Yli puolet ilmoittautuneista on nimennyt ykkösvaihtoehdoksi Haukkavuoren koulun. Joukossa on myös niitä, joille sopii opetuksen alkaminen sekä Kotkansaarella että Karhulassa. Lue koko uutinen:

