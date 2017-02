Uutinen

Kymen Sanomat: Ympäristölautakunnalla ei enää huomautettavaa Matinsaaren kaavasta Viimeisin Matinsaaren asemakaavamuutosehdotus kelpaa Haminan ympäristölautakunnalle. Lautakunta on antanut lausunnon kaavamuutoksesta, jonka tarkoitus on laajentaa Haminan satama-aluetta Hillonlahden pohjoispuolisella alueella ja mahdollistaa sinne satamaan tukeutuvan yritystoiminnan sijoittuminen. Lautakunta on aikaisemmin ottanut kaavamuutokseen sen valmisteluvaiheessa kantaa kahdesti. Lausunnoissaan lautakunta on muun muassa vaatinut rata- ja tielinjauksen selvittämistä Saunasaaresta Paksuniemeen ja melusuojauksia Matinsaaren lähivirkistysalueille. Saunasaaren rata- ja tielinjaus on tehdyssä selvityksessä todettu liian kalliiksi ja lähivirkistysalueet puolestaan on viimeisimmässä ehdotuksessa poistettu kaavasta. Lautakunta on todennut, ettei sillä enää ole huomautettavaa kaavaehdotukseen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/23/Ymp%C3%A4rist%C3%B6lautakunnalla%20ei%20en%C3%A4%C3%A4%20huomautettavaa%20Matinsaaren%20kaavasta/2017321935480/4