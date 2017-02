Uutinen

Kymen Sanomat: Urpo Koponen: Nyt on lupaava pöllövuosi Kotkalainen lintuasiantuntija Urpo Koponen on päivittäisillä kävelylenkeillään huomannut, että menossa on harvinaisen hyvä pöllövuosi. — Pitkään aikaan ei ola ollut näin lupaavaa pöllövuotta. Kolmen tunnin aikana olen kuullut jopa 20 eri yksilön soidinääntelyä. Koponen on myös tehnyt havaintoja useista eri pöllölajeista. — Parhaimmillaan on ollut kuultavissa kuusi eri pöllölajeja. Minulla on havainnot lehto-, viiru-, sarvi-, helmi- ja varpuspöllöstä sekä huuhkajasta. Ne ovat innostuneet huhuilemaan naaraille. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/23/Urpo%20Koponen%3A%20Nyt%20on%20lupaava%20p%C3%B6ll%C3%B6vuosi/2017321937782/4