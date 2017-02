Uutinen

Kymen Sanomat: Kuntalaisten suhtautumista kuntiin selvitetään kyselyllä — 1200 kotkalaista saa kyselylomakkeen Kaikkiaan 32 450 kansalaista ympäri Suomea saa lähiviikon aikana kyselylomakkeen, jossa kysytään vastaanottajan käsityksiä omasta asuinkunnastaan ja sen tavasta hoitaa asioita. Samalla selvitetään, mitä vastaajat ajattelevat kunnallisista palveluista ja miten he osallistuvat kuntansa päätöksentekoon. Kotka on yksi kyselyyn osallistuvista kunnista ja kyselylomake lähetetään 1200 kotkalaiselle. Kuntaliiton tutkimuspäällikön Marianne Pekola-Sjöblomin mukaan on äärimmäisen tärkeää, että ne kuntalaiset, jotka saavat kyselylomakkeen, tuntevat asian omakseen ja vastaavat aktiivisesti kyselyyn. — Tutkimuksen kattavuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi kyselyn vastausprosentti pitäisi saada mahdollisimman korkeaksi. Edellisessä vastaavassa kyselyssämme vastausprosentti oli 39,3, Pekola-Sjöblom sanoo. Kysely on osa kunnissa toteutettuja ja tulevia uudistuksia arvioivaa laajaa ARTTU2-tutkimusohjelmaa. Tutkimusohjelma seuraa kuntien kehitystä vuoteen 2018 saakka. Kysely tarjoaa kunnille tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa alkukesällä 2017. Lue koko uutinen:

