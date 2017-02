Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka uudistaa terveyskeskuksen palveluita ja aikoo palkata 12 hoitajaa lisää Kotkalaisten pääsy terveyskeskuksiin hoitoon helpottuu vihdoin, jos avoterveydenhuollon kehittämissuunnitelmat toteutuvat. Suunnitelman ytimessä on perustason palveluiden vahvistaminen. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa 12 sairaanhoitajan palkkaamista nykyisten 24:n lisäksi. Kotkan uusi terveysjohtaja Kati Homanen on huomannut, että sairaanhoitajia on aivan liian vähän. Viime vuonna hoitajat ehtivät vastata vain 62 prosenttiin kaikista heille tulleista puheluista. Jos Homasen kaavailut toteutuvat, kotkalaiset pääsevät tulevaisuudessa hoidattamaan terveyskeskuksessa pienemmät vaivansa kuten kurkkukivun, virtsatulehduksen, korvakivun, lievät allergiaoireet ja vastaavat ilman ajanvarausta. Hoitajat ottavat potilaat vastaan tulojärjestyksessä. Tarvittaessa hoitaja konsultoi lääkäriä. Jos potilas ei tule tällä hoidetuksi, hänet ohjataan jatkohoitoon. Suunnitelmiin kuuluu myös muun muassa sähköisten palveluiden kehittäminen ja paljon palveluja tarvitsevien ns. avainpotilaiden hoidon kehittäminen edelleen. Kotkan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi kehittämissuunnitelmat keskiviikkona. Seuraavaksi kantaa ottaa kaupunginhallitus, jolta pitäisi saada lupa vakanssien perustamiseen ja täyttämiseen. Lue lisää torstain Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

