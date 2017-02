Uutinen

Kymen Sanomat: Kirkkoneuvoston päätös samaa sukupuolta olevien parien kohtelusta herätti kiihkeän keskustelun — osallistu sinäkin! Kymen Sanomien lukijoiden keskuudessa on herännyt kiihkeä keskustelu Kotka—Kymin seurakunnan kirkkoneuvoston tekemistä päätöksistä. Kotka—Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto päätti eilen, että se päästää samaa sukupuolta olevan parit seurakunnan tiloihin. Parien puolesta ja heidän kanssaan rukoiluun ei kuitenkaan saa käyttää kirkkoja. Lukijoista osa pitää päätöstä ahdasmielisenä ja syrjivänä. — Moninaiset termit kyllä sotkevat pienen ihmisen: rukoilla, puolesta ja kanssa, siunata, vihkiä jne. Nyt on kirkko valitettavasti menettämässä mahdollisuutensa olla ihmisten ymmärtäjänä ja tukijana arjessa. Olisiko satamakaupunki Kotkan seurakunta voinut etujoukoissa toivottaa kaikki parit tervetulleiksi kaikkiin tiloihinsa? Humaanisuus on kristinuskon peruspilareita. — Vaikuttaa melko ahdasmieliseltä tuo srk:n päätös. Joidenkin lukijoiden mielestä päätös oli oikea. — Se on hyvä päätös, avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. — Mahtavaa! Tarvitseeko niiden, kenelle avioliitolla ei ole suurempaa merkitystä ja jotka hyväksyvät homoliitot, viedä se pois niiltä, kenelle se on pyhä, Jumalan edessä solmittu liitto. Vaikka kirkko menettäisi jäseniään ja sitä kautta euroja, on tärkeämpää pysyä uskollisena Jumalalle. Ei Juudaskaan ollut lopulta lunnaisiin tyytyväinen. Ps. Pysykää vahvoina ja Jumalan sanassa. Ajat muuttuu, mutta Jumala pysyy samana. Mitä mieltä sinä olet kirkkoneuvoston tekemästä päätöksestä? Kerro mielipiteesi alla olevassa tekstilaatikossa tai osallistu keskusteluun alkuperäisen uutisen yhteydessä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/23/Kirkkoneuvoston%20p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s%20samaa%20sukupuolta%20olevien%20parien%20kohtelusta%20her%C3%A4tti%20kiihke%C3%A4n%20keskustelun%20%E2%80%94%20osallistu%20sin%C3%A4kin%21/2017321939056/4