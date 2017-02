Uutinen

Kymen Sanomat: Husulan Vehkalinnassa vietetään perinteinen laskiaisrieha Husulan Laulumiehet ahkeroivat alkavana viikonloppuna. Lauantaina kuoro ja kuorosta koostuvat orkesterit tahdittavat tansseja Haminan Wanhalla Työskillä ja sunnuntaina kuoro järjestää perinteiset laskiaisriehat Husulassa Vehkalinnassa. – Molemmilla tapahtumilla on jo noin kymmenen vuoden perinteet, kertoo Husulan Laulumiesten puheenjohtaja, Haminan markkinavoutinakin tunnettu Pentti Hannula. Vehkalinnassa on perinteinen laskiaisrieha aamupäivästä kello 10.00 iltapäivään kello 14.00. Ulkosalla Vehkalinnassa on rekiajelua ja pulkkamäkeä, hevosratsastusta ja VPK:n mönkkäriajelua. – Tietysti myös rokkaa ja lettua pitää olla laskiaisena, sanoo Hannula. – Nämä viime hetken lumisateet olivat tervetullut lisä laskiaisriehaan. Sisätiloissa lapsia hauskuuttaa Carlos-pelle ja laulattaa Jorma Koivisto. Lisäksi lapsille on satutuokioita Ilmainen laskiaisrieha on vetänyt Hannulan mukaan vuosittain parisensataa kävijää. – Aamupäivällä yleensä käyvät perheet pienine lapsineen ja iltapäivällä varttuneemmat vekarat, kertoo Hannula. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/23/Husulan%20Vehkalinnassa%20vietet%C3%A4%C3%A4n%20perinteinen%20laskiaisrieha%20/2017321939398/4