Uutinen

Kymen Sanomat: Hamina liittymässä Hinku-kuntien joukkoon Hamina aikoo liittyä hiilineutraalien eli Hinku-kuntien joukkoon. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Haminassa ajatus Hinku-kuntiin liittymistä lähti vihreiden valtuustoryhmän vuoden 2015 lopussa tekemästä valtuustoaloitteesta. Haminan ympäristölautakunta on nyt päättänyt esittää, että Hamina sitoutuu Hinku-tavoitteisiin. Suomen ympäristökeskuksen Haminaa koskevan Hinku-selvityksen mukaan kasvihuonekaasupäästöjen suhteen tilanne Haminassa on varsin hyvä. Selvityksessä arvioidaan, että kaupungin hiilidioksidipäästöt alentuisivat Hinku-kriteerien vaatimat 80 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2030 mennessä. Suomessa on 34 Hinku-kuntaa. Kymenlaaksosta ei mukana ole toistaiseksi yhtään kuntaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/23/Hamina%20liittym%C3%A4ss%C3%A4%20Hinku-kuntien%20joukkoon/2017321935363/4