Kymen Sanomat: Höyryhengitys helpottaa flunssaista — Uusi laite kiinnostaa lääkäreitä ja urheilijoita Tieteellistä tutkimusnäyttöä höyryhengityksen hyödyistä tautien ehkäisyssä ei juuri ole. Silti lääkärit suosittelevat sitä erilaisten hengitystiesairauksien oireiden lievittämiseen. — Lämpimän höyryn hengittäminen kostuttaa nenän ja kurkun limakalvoja, löysentää liman koostumusta, vähentää limakalvoturvotusta ja ikään kuin pesee ylähengitysteitä, kuvailee korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Niklas Lindblad Terveystalosta. Myös esimerkiksi siitepölyallergikot, astmaatikot ja huonosta sisäilmasta hengitystieoireita saavat voivat hyötyä höyryhengityksestä: lämmin ja kostea höyry kosteuttaa limakalvoja, puhdistaa niistä pois allergisoivia hiukkasia ja voi irrottaa limaa keuhkoista. Höyryhengitykseen tarkoitettuja laitteita löytyy kaupoista muutamia erilaisia malleja. Viime aikoina yksi niistä on herättänyt erityistä kiinnostusta suomalaislääkäreiden, hengityssairauksia potevien ja huippu-urheilijoiden keskuudessa. Uusi suomalaiskeksintö, kiuruvetisen keksijän Aulis Kärkkäisen kehittelemä Well-O2-hengitysharjoituslaite yhdistää höyryhengityksen ja vastapainepuhalluksen. Laitteelle on hankittu kansainvälinen patentti, ja tutkimustietoakin on tulossa. Niklas Lindbladin mukaan marraskuussa markkinoille tullut laite on sen verran uusi, että sen tarkempia hyötyjä on toistaiseksi vaikea arvioida. — Olen kokeillut laitetta itse, ja höyryn hengitys sen avulla on miellyttävää. Taustalla on hyvä idea, sillä esimerkiksi tietyillä keuhkopotilailla vastapainepuhallus on höyryhengitystäkin tärkeämpi keino helpottaa hengitystä. Lue lääkärin arviot höyryhengityslaitteista päivän lehdestä tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

