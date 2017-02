Ensimmäiset kiurut ja uuttukyyhkyt saapuivat jo Kotkaan

Kuva: Lassi Kujala

Ensimmäiset muuttolinnut ovat jo saapuneet meren yli. Talitiaiset ja viherpeipot laulavat pihoissa ja pöllöt pitävät meteliä metsissä.

Kevään ensimmäiset kiurut nähtiin toissa lauantaina 11. helmikuuta Paraisten Utössä ja Nakkilassa. Viikko sitten kiuru havaittiin Kotkassa, Paimiossa ja Porissa. Maanantaina Utössä muutti kaksi kiurua, kertoo Birdlife Suomi.

— Itse en ole vielä nähnyt kiuruja tänä keväänä, toteaa kotkalainen lintuasiantuntija Urpo Koponen.





Myös pulmusia ja uuttukyyhkyjä on saapunut muutolta etelärannikolle ja Länsi-Suomeen, mutta niiden muuton alkua on vaikeampi huomata, koska molempia lajeja on talvehtinut yksittäin ja pikku parvissa.

— Minullakin on havaintoja uuttukyyhkyistä ja mustavariksista. Uuttukyyhkyhavainnon tein Kyminkartanon pellolla. Tavallisesti uuttukyyhkyt ja mustavarikset tulevat vasta maaliskuun puolivälissä.



Meri- ja harmaalokkien määrät ovat muuttajien myötä kasvaneet rannikolla, ja ensimmäiset lokit ovat edenneet kauas sisämaahan.

Koponenkin on pannut merkille lokkien määrän.

— Lokkeja on tänä talvena ollut tavallista enemmän. Niiden määrä kasvoi helmikuun puolivälin jälkeen. Lokkien suuri määrä johtunee lauhasta talvesta.