Uutinen

Kymen Sanomat: Edith Piafin elämäntarina syntyi naisenergialla — ensi-ilta Kotkan Nelosteatterissa perjantaina Edith houkuttelee sisarensa Simonen kosteaan illanviettoon viinipulloa heilutellen. Kohta laulu raikaa, ja kannat ovat katossa. Kohtaus on taiteilijayhteisö Pokan uudesta Piaf — yöperhonen -näytelmästä, joka saa ensi-iltansa Kotkan Nelosteatterissa tänään perjantaina. Kahden naisen pienoismusikaali seuraa Edith Piafin elämää hänen sisarensa Simonen muistikuvien pohjalta. Sari Lilliestiernan kirjoittamassa tarinassa koetaan tanssin, laulujen ja dialogin kautta väläyksiä ranskalaislaulajan huikeasta menestyksestä, riippuvuuksista ja sisarusten erikoisesta suhteesta. — Esitys kertoo suuren ihmisen loistokkaasta urasta, mutta myös kahden naisen yhteenkuuluvuudesta. Edithin ja Simonen elämät ovat niin yhtyeenkietoutuneet, että he ovat kuin yksi ja sama henkilö, ohjaaja Rosa Autio kuvailee. Nadja Holopainen on laulava Edith ja Minttu-Maaria Makkonen on tanssiva Simone. Kotkalaislähtöiset näyttelijät toisiinsa jo vuosia sitten kaupunginteatterin esityksessä. Yhteinen taival jatkui Helsinkiin Metropolia ammattikorkeakoulun teatteri-ilmaisun linjalle, josta löytyi myös duoesityksen ohjaaja Autio. Kolmikko kuuluu nuorista eri alan taiteilijoista koostuvaan yhteisöön, joka tuottaa poikkitaiteellisia produktioita ja työpajoja. — Tavoitteenamme on tuoda eri taiteentekijöitä yhteen ja viedä taidetta ihmisten luo. Tämä on meidän ensimmäinen koko illan näytelmä, taiteilijakollektiivi Pokan perustanut Makkonen sanoo. Piafin tarinaan trio on tarttunut nuorella naisenergialla. Ohjaajan mukaan esitys käy epälineaarisesti läpi chanson-laulajan elinkaaren, nuoresta tytöstä kuolemaan. Tarinaa kuljettavat eteenpäin klassikoiksi muodostuneet laulut, joita Holopainen tulkitsee suomeksi. Esityksessä myös tarkastellaan, millaista on elää megatähden varjossa. Piaf — yöperhonen -näytelmän ensi-ilta Kotkan Nelosteatterissa perjantaina 24.2. kello 19. Seuraavat esitykset lauantaina 25.2. ja sunnuntaina 26.2. kello 19. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/23/Edith%20Piafin%20el%C3%A4m%C3%A4ntarina%20syntyi%20naisenergialla%20%E2%80%94%20ensi-ilta%20Kotkan%20Nelosteatterissa%20perjantaina/2017321940383/4