Kymen Sanomat: Ajokeli on erittäin huono Etelä-Kymenlaaksossa Ilmatieteen laitos varoittaa kymenlaaksolaisia aamun aikana erittäin huonoksi muuttuvasta ajokelistä. — Onnettomuusriski on huomattava, todetaan varoituksessa. Lumisade jatkuu vielä parin tunnin ajan ja lämpötila kohoaa plussan puolelle. Iltapäivällä on pilvistä ja illalla on taas pari astetta pakkasta. Merellä on voimassa kovan tuulen varoitus. Länsituuli puhaltaa 15 metriä sekunnissa. Lue koko uutinen:

