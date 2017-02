Uutinen

Kymen Sanomat: Yllätyshyökkäyksien torjuntaan erikoistuva tuhannen varusmiehen joukko aloittaa koulutuksen kesällä — palvelevat kaikkialla paitsi Utissa Noin tuhat tammikuussa palvelukseen astunutta varusmiestä aloittaa koulutuksen uusiin armeijan valmiusyksiköihin ensi kesäkuussa, kertoi Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Seppo Toivonen keskiviikkona Helsingissä. Valmiusyksiköihin määrätyille varusmiehille kerrotaan valinnoista näinä päivinä. Joukoissa olevia varusmiehiä voitaisiin käyttää esimerkiksi yllätyshyökkäyksien aikana. Valmiusyksiköt ovat Puolustusvoimien uusia joukkoja. Ne ovat sikäli erikoisia, että ne koostuvat sekä varusmiehistä että kantahenkilökunnasta. Yksiköt toimivat koko valtakunnan alueella. Niiden tehtävänä on sotilaallinen maanpuolustus ja muiden viranomaisten tukeminen. Valmiusyksiköissä palvelevien varusmiesten palvelusaika on 11,5 kuukautta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana heille annetaan normaali varusmieskoulutus. Sen jälkeen alkaa heidän koulutuksensa valmiusyksiköissä. Puolustusvoimat pyrkii siihen, että valmiusyksiköihin valitaan niitä, jotka ovat siitä kiinnostuneita. Varuskunnissa on harjoitettu aktiivista rekrytointia ja markkinointivideokin on tehty. Kenraaliluutnantti Toivonen, onko valmiusyksiköihin löytynyt vapaaehtoisia vai onko pitänyt määrätä? — Täytyy olla ilahtunut, että merkittävässä määrin on ollut halukkuutta. Tarvittaessa määrätään, mutta hyvin pitkälle päästään sillä, että on halukkuutta. Toivonen lupaa valmiusyksiköissä palveleville tavallista vaativampia harjoituksia. Valmiusyksikkö rakennetaan siten, että siinä on joukko-osaston luonteesta riippuen elementtejä kaikista aselajeista. Valmiusyksiköitä ryhdytään kouluttamaan kaikissa Maavoimien joukko-osastoissa paitsi Utin jääkärirykmentissä. Utissa koulutetaan laskuvarjojääkäreitä ja siellä palvelee jo ennestään korkean valmiuden omaavia ammattimaisia erikoissotilaita. Lue koko juttu Helsingin Sanomien sivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/22/Yll%C3%A4tyshy%C3%B6kk%C3%A4yksien%20torjuntaan%20erikoistuva%20tuhannen%20varusmiehen%20joukko%20aloittaa%20koulutuksen%20kes%C3%A4ll%C3%A4%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89palvelevat%20kaikkialla%20paitsi%20Utissa/2017521935297/4