Kymen Sanomat: Vellamossa opittiin arkkitehtuuria Lasten Kulttuuriviikkojen kunniaksi Vellamon venehallissa kävi eilen vilinä, kun joukko lapsia perheineen pääsi majanrakennuspuuhiin. Arkkitehtuurin löytölaatikko -työpajassa perehdyttiin arkkitehtuuriin, sen käsitteisiin ja tehtäviin itse tekemällä. Osallistujat saivat kasan rimoja, ruuveja, kankaita ja mattoja. Niistä koottiin maja, jonka sisällä pääsi leikkimään esimerkiksi taskulamppujen ja peilien kanssa. — Tarkoitus on tutkia, miten valaistus muuttaa tilaa tai miten erilaiselta jokin tila näyttää peilin kautta katsottuna, museolehtori Johanna Aartomaa kuvaili. Löytölaatikko on Suomen Arkkitehtuurimuseon ja sen yhteistyökumppaneiden tuottama materiaalikokonaisuus, joka kiertää maata erilaisissa tapahtumissa ja museoissa. Vellamoon se saapui 5.—26. helmikuuta vietettävien Lasten Kulttuuriviikkojen myötä. Rakentamaan ovat päässeet pääosin päiväkoti- ja koululaisryhmät. Loppuviikosta majanrakennusta on luvassa vain ennakkoon tilatuille ryhmille, jotka ovat jo täynnä. — Peileillä ja taskulampuilla pääsee kuitenkin leikkimään vapaasti museon aukioloaikoina, Aartomaa lupaa. Lue koko uutinen:

