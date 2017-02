Uutinen

Kymen Sanomat: Uusi yrityskiihdyttämö sparraa Kymenlaakson kasvuyrityksiä Kotkasta käsin operoiva Levelup-yrityskiihdyttämö aloitti toiminnan helmikuun alussa. Ohjelmaan kuuluu muun muassa pitchaus- eli myyntipuheharjoituksia, mentorointia, valmennusta, asiantuntijavierailuja ja tapahtumia. Toiminta tähtää startup-yritysten kansainvälisille markkinoille pääsyyn ja liiketoimintamallien kehittämiseen. — Haluamme tukea seudun kasvuyrityksiä ja muualta tulevia yrityksiä. Haluamme osoittaa, että Kotkan–Haminan seutu on hyvä paikka yrittää ja täältä löytyy hyviä verkostoja. Tämä toimii kumpaakiin suuntaan: täältä maailmalle ja maailmalta tänne, Heidi Sjögren kehittämisyhtiö Cursorilta sanoo. Yrityskiihdyttämön ensimmäiseen ohjelmaan valikoitui 24 hakijan joukosta viisi yritystä. Näistä kaksi on Kymenlaaksosta, kaksi Helsingistä ja yksi Latviasta. Yksi mukana olevista yrityksistä on pyhtääläisen Petronella Grahnin perustama Pomenia, joka julkaisee satumaailmaan perustuvan mobiilipelin huhtikuussa. Lue aiheesta lisää keskiviikon Kymen Sanomista tai mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/22/Uusi%20yrityskiihdytt%C3%A4m%C3%B6%20sparraa%20Kymenlaakson%20kasvuyrityksi%C3%A4/2017321932409/4