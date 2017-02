Uutinen

Kymen Sanomat: Samaa sukupuolta olevat parit tervetulleita Kotka—Kymin seurakunnan tiloihin — paitsi kirkkoihin, joissa edes heidän puolestaan ei saa rukoilla Kotka—Kymin seurakunnan kirkkoneuvosto päästää samaa sukupuolta olevan parit seurakunnan tiloihin. Parien puolesta ja heidän kanssaan rukoiluun ei kuitenkaan saa käyttää kirkkoja. Päätös liittyy maaliskuun alussa voimaan tulevaan avioliittolakiin, joka tunnustaa samaa sukupuolta olevien avioliitot. Evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous on päättänyt, että pappi ei voi vihkiä samaa sukupuolta olevaa paria ja että kirkkoja ei voi käyttää heidän vihkimiseensä. Seurakunnan työntekijä tai pappi saa kuitenkin rukoilla samaa sukupuolta olevan parin puolesta tai heidän kanssaan. Kotka-Kymin seurakunnassa sen on tapahduttava jossain muualla kuin kirkossa. Kirkkoherra Anna-Tiina Järvinen esitti kirkkoneuvostolle keskiviikkona, että seurakunnan tiloissa olisi mahdollisuus rukoilla samaa sukupuolta olevien parien kanssa ja että seurakunnan tiloja voisi käyttää heidän hääjuhliinsa. Neuvoston jäsen Ville Mielonen teki vastaesityksen, jossa hän esitti, että kirkoissa ei voisi rukoilla samaa sukupuolta olevien parien puolesta tai kanssa. Lisäksi hän esitti, että siviiliavioliittoon vihittyjä tai siihen aikovia ei kuulutettaisi jumalanpalvelusten yhteydessä eikä heidän nimiään julkaistaisi kirkollisissa ilmoituksissa. Lisäksi hän esitti, että seurakunnan tiloja ei myönnettäisi samaa sukupuolta olevien parien hääjuhlia varten. Keskustelun seurauksena hän muutti esitystään niin, että kirkoissa ei voisi rukoilla samaa sukupuolta olevien puolesta tai kanssa, että päiväjumalanpalvelusten esirukouksessa voitaisiin rukoilla vain kirkollisen avioliiton solmineiden puolesta ja että seurakunnan tiloja voisi käyttää perhejuhlien järjestämiseen. Mielosen jälkimmäinen esitys voitti äänestyksen jälkeen Järvisen muutetun esityksen äänin 7—4. Jos jompikumpi puolisoista on seurakunnan jäsen, kirkkoherranvirasto tutkii jatkossakin kaikkien avioliittoon aikovien parien avioliiton esteet. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/22/Samaa%20sukupuolta%20olevat%20parit%20tervetulleita%20Kotka%E2%80%94Kymin%20seurakunnan%20tiloihin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89paitsi%20kirkkoihin%2C%20joissa%20edes%20heid%C3%A4n%20puolestaan%20ei%20saa%20rukoilla/2017412/4