Uutinen

Kymen Sanomat: Rahoitusvaje uhkaa pysäyttää sote-uudistuksen — Kymenlaakson väliaikaishallinto tarvitsisi 1,2 miljoonaa euroa, luvassa ehkä 0,5 miljoonaa Sote- ja maakuntauudistuksen käynnistäminen uhkaa pysähtyä osassa maakuntia jo syksyllä 2017 väliaikaishallinnon riittämättömän rahoituksen vuoksi. Näin kirjelmöivät Suomen maakuntajohtajat ja maakuntauudistuksen muutosjohtajat valtiovarainministeriölle. Kirjeen saivat myös kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) ja perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.) sekä uudistuksen johtavat valmistelijat. Hallituksen tavoitteena on, että uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1. tammikuuta 2019. Valtio on varannut tämän vuoden budjettiinsa 9 miljoonaa euroa maakuntien väliaikaishallinnon rahoitukseen. Väliaikaishallinto toimii heinäkuun alusta vuoden loppuun. Kymenlaakson maakuntauudistuksen muutosjohtaja Jussi Lehtinen kertoo, että Kymenlaakson väliaikaishallinto tarvitsisi toimintaansa 1,2 miljoonaa euroa. — Luvatusta 9 miljoonasta Kymenlaakson osuus olisi 400 000—500 000 euroa. Se ei ole puoliakaan Kymenlaakson tarpeesta, että saamme valtavan operaation tehtyä. Tämä on kestämätön tilanne. Lisäksi kesäkuun loppuun jatkuvaan esivalmisteluvaiheeseen on varattu 0,8 miljoonaa euroa. — En ollut uskoa korviani, kuulin 800 000 eurosta. Kysyinkin, onko siinä pilkkuvirhe, Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola sanoo. Mikkola kertoo, että maakuntien omien laskelmien mukaan esivalmisteluun tarvittaisiin 5 miljoonaa euroa. Maakunnista kerättyjen tietojen perusteella vuoden 2017 valmistelujen kustannukset ovat jopa noin 22 miljoonaa euroa. Siitä väliaikaishallinnon osuus on noin 17 miljoonaa euroa, maakuntien johto kirjelmöi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/22/Rahoitusvaje%20uhkaa%20pys%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20sote-uudistuksen%20%E2%80%94%20Kymenlaakson%20v%C3%A4liaikaishallinto%20tarvitsisi%201%2C2%20miljoonaa%20euroa%2C%20luvassa%20ehk%C3%A4%200%2C5%20miljoonaa/2017521930590/4