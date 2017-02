Uutinen

Kymen Sanomat: Päivähoitomaksut muuttuvat Kotkassa tuntiperusteisiksi Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tulee muutoksia maaliskuun alusta lähtien. Tulevaisuudessa maksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen kalenterikuukauden ajaksi varatun ajan perusteella. Kotkan lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päätti tiistaina Kotkassa maaliskuun alusta lähtien perittävistä maksuista. Maksutaulukko on neliportainen. Kotkalaisperhe maksaa sille määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksun silloin, kun lapsen hoitotarve on yli 37,5 tuntia viikossa. Jos tarvetta on keskimäärin enintään 37,5 tuntia, perhe maksaa 85 prosenttia täydestä maksusta. Kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 25 tuntia viikossa, täydestä maksusta maksetaan 70 prosenttia. Keskimäärin enintään 20 tuntia viikossa varhaiskasvatusta tarvitseva perhe maksaa täydestä maksusta puolet. Maksun määräytymisen tulorajoja korotetaan niin, että kaksi- ja kolmehenkisillä pienituloisilla perheillä asiakasmaksut pienenevät jonkin verran, mutta sitä suuremmilla tilanne ei muutu nykyisestä. Lapsen hoitomaksu voi olla 27—290 euroa kuukaudessa. Lue koko uutinen:

