Kymen Sanomat: Lapset ja nuoret rakentavat ja suunnittelevat tänään Vellamossa Merikeskus Vellamon työpajassa touhutaan arkkitehtuurin parissa. Lapsille ja nuorille suunnattu Arkkitehtuurin löytölaatikko -työpaja järjestetään tänään keskiviikkona. Työpajassa innostetaan kokeilemaan ja kokemaan arkkitehtuuria. Löytölaatikon keskiössä on puinen rakennussarja, itse rakennettava tila. Työpajassa tutkitaan ympäristöä eri materiaaleja kokeillen, peilin kanssa ympäristöä katsellen ja taskulampuilla leikkien. Työpaja järjestetään Vellamon majesteettisessa venehallissa. Arkkitehtuurin löytölaatikko on Venehallissa 7.-26. helmikuuta ja siihen voi tutustua myös omatoimisesti. Arkkitehtuurikasvatuksella tavoitellaan vuoropuhelua arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön kanssa. Arkkitehtuurin löytölaatikon oppimissisältö on suunniteltu yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon, Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastun, sekä Oulun yliopiston Arkkitehtuurin tiedekunnan ja Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden poikkitieteellisenä projektina. Merikeskus Vellamo, Tornatorintie 99 B, Kotka, keskiviikkona 22. helmikuuta kello 17—19. Lue koko uutinen:

