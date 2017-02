Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan seudun puutarhaseura opastaa: Vanha multa heikentää kasvien kasvua Kotkan seudun puutarhaseura ry:n jäsenillassa ruoditaan tänään puutarha- ja huonekasvien hoitoa. Päivien pidentyessä huonekasvit aloittavat uutta kasvua ja on keväthuollon aika. Ensimmäisten lehtien ja uusien versojen ilmaantuessa on aika aloittaa lannoitus. Pitkäikäisten huonekasvien paras piristysruiske uuteen kasvuun on mullanvaihto keväällä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/22/Kotkan%20seudun%20puutarhaseura%20opastaa%3A%20Vanha%20multa%20heikent%C3%A4%C3%A4%20kasvien%20kasvua/2017321933926/4