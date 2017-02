Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan kokoomus tarjoaa parempaa yhteistyötä ja veroalea Kokoomus on nostanut valtuustoryhmien välisen yhteistyön parantamisen Kotkassa kunnallisvaalitavoitteidensa kärkeen. — Kokoomus ja demarit ovat päättyvällä valtuustokaudella varmasti yrittäneet parhaansa yhteistyön eteen, mutta siinä ei ole onnistuttu. Seuraavalla kaudella täytyy pystyä parempaan. Asiat on valmisteltava valtuustoryhmien keskusteluissa ennakolta hyvin eikä tulla valtuustoon kinastelemaan, kokoomuksen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Pasi Hirvonen sanoo. Hirvonen kertoo, että alustavia yhteydenottoja yhteistyön parantamiseksi Kotkan suurimpien puolueiden välillä on jo ollutkin. Jari Elomaa hymähtää keskustan valtuutetun Vesa Levosen esitykselle oikeistoyhteistyön rakentamisesta Kotkan valtuustoon. — Vaalit tietysti ratkaisevat kenen kanssa yhteistyötä tehdään. Yhteistyöllä pitää pystyä muodostamaan enemmistö, Elomaa sanoo. Voi olla, ettei yhteistyötarjouksen kohde SDP innostu kokoomuksen vaalitavoitteesta alentaa Kotkan veroprosenttia jo ensi vuodeksi. Jari Elomaan mukaan veronalennusvaraa syntyy, jos uudet päättäjät kykenevät uudistamaan kaupungin toimintatapoja. — Säästövaraa Kotkan taloudesta pitäisi löytyä vielä 45 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä luku pohjaa vertailuihin muihin kaupunkeihin, Elomaa sanoo. Rinnan veronalennusesityksen kanssa kokoomus vaatii kaupungin talouden kääntämistä ylijäämäiseksi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/22/Kotkan%20kokoomus%20tarjoaa%20parempaa%20yhteisty%C3%B6t%C3%A4%20ja%20veroalea/2017321936112/4