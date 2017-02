Uutinen

Kymen Sanomat: Kirjailija Virpi Hämeen-Anttila arvostaa lukijapalautetta Virpi Hämeen-Anttilan uusi romaani Villa Speranza vie lukijat keskelle Italian maaseutua. Musiikkimaailmaa sivuava teos käsittelee muun muassa kauneuden teemoja. Tummasävyinen rakkaustarina edustaa jälleen uutta aluevaltausta kirjailijan tuotannossa, joka sisältää romaaneja, dekkareita, nuortenkirjoja ja tietoteoksia. — Ennen tätä tein kolme osaa historiallista dekkarisarjaa. Nyt halusin palata romaanien pariin, jotta voisin pitää eri kirjoittamisen tavat vireillä. En ole aikaisemmin kirjoittanut mitään Italiasta, joka merkitsee minulle paljon monessa mielessä. Yhdistän Italiaan nimenomaan kauneuden, Hämeen-Anttila sanoo. Dekkareilla Hämeen-Anttila viittaa 1920-luvun Helsinkiin sijoittuvaan Björk-sarjaan, jonka ensimmäinen osa Yön sydän on jäätä ilmestyi vuonna 2014. Niiden päähenkilö on Karl Axel Björk, sisäasiainministeriön virkamies, joka ratkoo iltaisin rikoksia. — Päähenkilö on mies kahden ajan, modernin ja konservatiivisen, välissä. Hänellä on intohimo rikoksiin. Hämeen-Anttila kertoo, että myös Björk-dekkarit syntyivät vaihtelunhalusta. — Päätin kirjoittaa Suomen menneisyyteen liittyvän romaanin. 20-luku on maamme rikoshistorian mustinta aikaa. Tuolloin myös politiikka oli äärimmäistä. Kirjasta tuli puolivahingossa rikosromaani, koska mielestäni lajityyppi sopi hyvin ajanjakson käsittelyyn. Sarjassa on ilmestynyt kolme kirjaa vuoden välein. Neljäs osa on parhaillaan työn alla. Sen pitäisi ilmestyä kauppoihin kesän alussa. Hämeen-Anttila vierailee tänään Kotkan pääkirjastossa. Lukijoiden tapaaminen on kirjailijalle tärkeää, koska heiltä saa ensikäden kritiikkiä. — Lukijat lukevat rakkaudesta kirjoihin, joten heiltä saatu palaute on vilpitöntä, niin hyvässä kuin huonossa. Virpi Hämeen-Anttila kirjailijavieraana Kotkan pääkirjastossa torstaina 23.2. kello 17.30—18.30. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/22/Kirjailija%20Virpi%20H%C3%A4meen-Anttila%20arvostaa%20lukijapalautetta/2017321936086/4