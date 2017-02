Uutinen

Kymen Sanomat: Jäätilanne on heikko Kymenlaakson rannikolla — jään vahvuus vaihtelee paljon Jäätilanne Kymenlaakson rannikolla on heikko. — Olemme ajelleet ilmatyynyaluksella ja kairanneet reikiä muutamissa paikoissa ihan tarkistaaksemme jään paksuuden. Esimerkiksi Kirkonmaan eteläpuolella jään paksuus oli 20 senttimetriä, mutta jää on todella heikkoa, kertoo nuorempi merivartija Olli Pylsy Kotkan merivartioasemalta. Merivartijoilla on omat tapansa havainnoida jään kestävyyttä. — Tavallisesti 20 senttimetriä paksu jää ei hajoa ilmatyynyaluksen alla. Nyt se hajoaa, kuvailee Pylsy. Ulompana merellä jäätä esiintyy lauttoina. — Jäätilanne vaihtelee paljon. Joissakin paikoissa jäälautat ovat jäätyneet päällekäin. Kaunissaaren kohdalla on jo avovettä. Sää vaikuttaa paljon jään kestävyyteen. — Auringonpaiste, tuuli ja pakkanen muun muassa vaikuttavat jään paksuuteen ja tilanne muuttuu koko ajan, muistuttaa Pylsy. Jäätilannetta voit seurata muun muassa Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta. Lue koko uutinen:

