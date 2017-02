Uutinen

Kymen Sanomat: Ilmatieteen laitos: Kotkaan ja Haminaan varoitus huonosta liikennesäästä Kotkan ja Haminan seudulle on annettu varoitus huonosta liikennesäästä. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli on keskiviikkona erittäin huono koko Kymenlaaksossa. Liikenteessä saattaa esiintyä häiriöitä ja onnettomuuksien riski on iltapäivästä lähtien huomattava. Etelä-Kymenlaaksoon ennustetaan säätiedoissa lumisadetta torstaiksi ja perjantaiksi. Lumisadealue leviää jo keskiviikkoillan aikana koko maahan. Kaakkoistuuli voimistuu maan etelä- ja keskivosissa puuskissa ja voi yltyä kovaksi. Lue koko uutinen:

