Kymen Sanomat: Amerikkalainen huuliharpisti R.J. Mischo tekee ensivierailunsa Kotkaan Amerikkalainen bluesartisti R.J. Mischo vierailee Euroopan-kiertueensa aikana ensimmäistä kertaa myös Kotkassa. Kotkan Klubilla Mischo esiintyy tänään keskiviikkona. Viimeksi huuliharpisti Mischo on vieraillut Suomessa lokakuussa 2014. Mischon Suomen-keikkojen bändinä toimii Tomi Leino Trio. — Mischon esikuvina ovat vanhat mestarit, mutta hän tekee kaiken omalla tyylillään, kertoo rumpali Mikko Peltola. Lavalla Mischo on Peltolan mukaan varsin yllätyksellinen. — Ohjelmistolle ei ole koskaan asetettu mitään tiukkoja raameja, vaan esiintyminen on interaktiivista. Keikoilla eletään tilanteessa ja improvisoidaan. Bluesartisti R.J. Mischo esiintyy Kotkan Klubilla keskiviikkona 22. helmikuuta kello 19.00. Lue koko uutinen:

