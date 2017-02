Uutinen

Kymen Sanomat: Yhteishaku alkoi — Ekamissa on tarjolla 27 eri perustutkintoa Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa tänään tiistaina. Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa on mahdollista opiskella 27 eri perustutkintoa. Ammattiopistoon voi hakea suorittamaan ammatillista perustutkintoa ja yhdistelmäopintoja. Ammatilliseen peruskoulutukseen voi hakea, jos on suorittanut hyväksytysti perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavat tiedot. Opintoihin hakeudutaan valtakunnallisen Opintopolku-järjestelmän kautta. Lukio-oppimäärän suorittaneet ja ylioppilaat voivat hakea suoranhaun hakemuksella ammatillisen koulutukseen. Poikkeuksena ovat musiikkialan perustutkintoon hakevat, jotka voivat hakea Opintopolun ylioppilaspaikoille. Vapaiksi jääneitä opiskelupaikkoja haetaan Opintopolun lisähaussa tai oppilaitoksen http://www.ekami.fi/hae -sivuilta saatavalla suorahaun hakemuksella. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen hakuaika on 23. toukokuuta - 25. heinäkuuta. Valma-koulutus sisältää aiempien ammattistartin, valmentavan ja kuntouttavan sekä maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen. Hakijan opas auttaa opiskelupaikkaa hakevaa ja kertoo, mitä kaikkea Ekamissa voi opiskella. Lue koko uutinen:

