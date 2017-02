Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahden lukio ja Harju havittelevat yhteistyötä urheiluakatemian kanssa Virolahden lukio havittelee urheilulukion statusta. Toiveena olisi, että eri lajeja treenaavat nuoret voisivat sisällyttää valmennukset osaksi lukio-opintojaan. Yhteistyöneuvotteluita on käyty Etelä-Kymenlaakson urheiluakatemian (EKA) kanssa. EKA on alueellinen organisaatio, joka tarjoaa eri oppilaitosten urheileville opiskelijoille omaan lajiin liittyvää valmennusta. Lisäksi järjestetään yhteistä koulutusta, joka voi liittyä esimerkiksi ravitsemukseen. Yhteistyökoulut voivat sisällyttää akatemian järjestämät valmennukset osaksi opintojaan, näin urheilijat voivat yhdistää tehokkaasti treenaamisen ja opiskelun. — Olemme menettäneet urheilevia opiskelijoita muille lukioille. Jos urheilulukiomalli saadaan toteutettua, ei näin toivottavasti enää käy, Virolahden lukion rehtori Auli Hyttinen kuvailee. Myös Harjun oppimiskeskus on käynnistämässä omia neuvotteluitaan EKA:n kanssa. — Tapaamme ensi viikolla ja katsomme, josko mallia voisi soveltaa myös meidän ammatilliseen opetukseemme, rehtori Mika Palosara toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/21/Virolahden%20lukio%20ja%20Harju%20havittelevat%20yhteisty%C3%B6t%C3%A4%20urheiluakatemian%20kanssa/2017321926583/4