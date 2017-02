Uutinen

Kymen Sanomat: Kyberturvallisuuden uhkien ratkaisijoita koulutetaan Kotkassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Xamkissa koulutetaan tietoverkko- eli kyberturvallisuuden asiantuntijoita. Kotkassa voi opiskella kyberturvallisuutta, peliohjelmointia sekä datakeskustekniikkaa. Uutta on virtuaalinen kyberturvalaboratorio, joka toimii pilvipalveluna Xamkin omasta datakeskuksesta. Tämä mahdollistaa yhä useamman opiskelijan itsenäisen työskentelyn samanaikaisesti. Kyberturvallisuuden uhkia ovat hakkerit, joiden tavoitteena on tunkeutua tietojärjestelmiin ja aiheuttaa niille vahinkoa. Kyberturvan ammattilaisten tehtävänä on luoda turvallisia tietoverkkoja sekä etsiä ja korjata jo olemassa olevien verkkojen heikkoja kohtia. Lue lisää koulutuksesta ja opiskelusta tänään ilmestyneestä Kymen Sanomien Koulutus-liitteestä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/21/Kyberturvallisuuden%20uhkien%20ratkaisijoita%20koulutetaan%20Kotkassa/2017321901452/4