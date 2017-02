Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa etsitään vapaaehtoisia maahanmuuttajanuorten kaveriperheiksi Kotkassa on joukko maahanmuuttajanuoria, joilla on heikosti sosiaalisia verkostoja. Moni kaipaa aikuista kaveria, jonka kanssa voi puuhailla arkisia asioita ja harjoitella samalla suomea. Kaupunki ja seurakunta ovatkin käynnistämässä ystävätoimintaa, johon etsitään parhaillaan vapaaehtoisia kantasuomalaisia. Ilman turvaverkostoja jäävät helposti varsinkin juuri täysi-ikäistyneet nuoret, jotka muuttavat ensimmäiseen omaan kotiinsa. Kaveria kaipaavat nuoret etsitään kaupungin sosiaalipalveluiden kautta. Tällä hetkellä ystävää vailla on ainakin kymmenkunta nuorta. Useimmat ovat lähtöisin Syyriasta, Irakista, Afganistanista ja Somaliasta. Vapaaehtoiseksi voi ryhtyä kuka tahansa täysi-ikäinen uskontokunnasta riippumatta. Tarvetta on sekä lapsiperheille, pariskunnille että yksinasuville vapaaehtoisille. Erityistaitoja ei vaadita. Ei myöskään kielitaitoa, suomen puhuminen on olennainen osa kaveritoimintaa. Lue koko uutinen:

