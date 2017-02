Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka on supistanut henkilöstönsä työterveyspalveluja Kotkan talouden tasapainotusohjelmassa työterveyden säästötavoitteeksi on kirjattu 300 000 euroa. — Työterveyden budjetissa pysyminen vaatii tiukkoja toimia, eikä se kestä yhtään työterveyshuollon palveluiden käytön lisääntymistä. Päinvastoin henkilökunnan pitäisi käyttää palveluja tänä vuonna entistä vähemmän, toteaa henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo. Uusitalon mukaan täksi vuodeksi onkin jo tehty merkittäviä säästötoimia, jotka näkyvät selvästi työntekijöiden palvelun heikkenemisenä. Käytännössä rajaukset ovat tarkoittaneet työterveyspalveluiden supistamista. Yksi säästötoimista on viiden päivän omailmoitusmenettelyn entistä laajempi käyttö. Työntekijä tai viranhaltija voi sairastuttuaan olla omailmoituksella ja esimiehen luvalla poissa töistä korkeintaan viisi päivää. Lisäksi työterveystarkastuksia kohdennetaan riskiryhmiin ja käynnit työfysioterapeutilla on vähennetty viidestä kolmeen kertaan vuodessa. Yksi epävarmuustekijä budjetissa pysymiseksi on vuoden alussa tapahtuneen Kymijoen työterveyden yhtiöittäminen. Yhtiöittämisen vaikutus työterveyspalveluiden hinnoitteluun on edelleen avoinna. Lue aiheesta lisää päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

