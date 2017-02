Uutinen

Kymen Sanomat: Jäppilässä avautuu uusi aika: koulurakennuksesta tulee kyläyhteisön olohuone Jäppilän koulu teki nopeutettua kuolemaa muutama vuosi sitten. Kotkan kaupunginvaltuusto antoi maaliskuussa 2012 koululle aikaa kevääseen 2016 asti. Syksyllä 2013 jatkoaika kuitenkin typistyi ja koulu sulki ovet keväällä 2014. Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi viime viikolla ratkaisun, jolla se hylkäsi lakkautusta koskevan valituksen. KHO:n mielestä asiassa ei ollut perusteita muuttaa Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisua. Oikeus totesi vuonna 2014, että kaupunginvaltuuston aiempi päätös ei ollut oikeudellisesti kuntaa sitova. Valtuustolla oli oikeus muuttaa kantaansa. Koulu ei kuitenkaan jäänyt tyhjilleen oppilaiden lähdettyä. Kaupunki lahjoitti koulurakennukset Länsi-Kymin Kylät ry:lle nimellistä vuokraa vastaan. Kyläyhdistys on suunnitellut remontoivansa vanhaan 120-vuotiaaseen koulurakennukseen liikunta- ja juhlasalitilan sekä keittiö- ja sen aputilat. Uudempaan, 50-luvulta peräisin olevaan rakennukseen on tarkoitus sijoittaa kerho-, kokous- ja harrastustiloja. Lisäksi uudemmassa koulurakennuksessa sijaitsevat asunnot on tarkoitus kunnostaa ja vuokrata asuntokäyttöön. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/21/J%C3%A4ppil%C3%A4ss%C3%A4%20avautuu%20uusi%20aika%3A%20koulurakennuksesta%20tulee%20kyl%C3%A4yhteis%C3%B6n%20olohuone/2017321927621/4