Kymen Sanomat: Imatran kolmoismurhan esitutkinta valmistui – teossa käytetyn aseen säilyttämisestä aloitettu erillinen esitutkinta Poliisi on saanut valmiiksi Imatran ampumistapauksen esitutkinnan. Esitutkinnassa on selvinnyt, että kolmesta murhasta epäilty Jori Juhani Lasonen oli ottanut teossa käytetyn kiväärin kotinsa autotallin asekaapista. Epäilty oli ajanut ladatun aseen kanssa Imatran Koskenpartaalle, noussut autosta ja aloittanut ampumisen. Lasonen ampui 3.–4. joulukuuta välisenä yönä kolme imatralaisnaista Imatran Koskenpartaalla. Uhrit valikoituivat sattumalta, eikä epäilty tuntenut uhreja. Epäillyn käyttämä kivääri oli laillinen, mutta ei hänen omistuksessaan. Esitutkintamateriaalin mukaan Lasonen ampui viisi laukausta, joista neljä osui uhreihin. Tämän jälkeen hän lopetti ampumisen, sillä ammukset loppuivat. Valvontakamerakuvan perusteella epäilty oli vielä viimeisen laukauksen jälkeen kohottanut kiväärinsä. Teon jälkeen hän jäi odottamaan poliisia. Hän ei tehnyt vastarintaa kiinniottotilanteessa. Lasonen on tunnustanut teot esitutkinnassa, mutta poliisin tiedotteen mukaan esitutkinnassa ei ole selvinnyt selkeää motiivia teolle. Esitutkinnassa on kuitenkin selvinnyt, että taustalla ovat olleet mielenterveyteen liittyvät syyt. Epäilty on kertonut hänellä olleen surmaamiseen liittyviä ajatuksia parin viikon ajan ennen tekoa. Lopullisen päätöksen ampumisesta hän oli tehnyt tekoiltana. Esitutkinnan perusteella epäilty ei ollut kertonut ajatuksistaan tai aikomuksistaan kenellekään ennen tekoa. Hän oli toiminut alusta pitäen yksin. Poliisi on aiemmin tiedottanut, että aseen omistajaa ei epäillä rikoksesta. Asetta oli tietojen mukaan säilytetty ampuma-aselain edellyttämällä tavalla. Poliisi on kuitenkin aloittanut esitutkinnan selvittääkseen, oliko autotallin asekaappi lukittuna vai ei. Epäilty on Etelä-Karjalan käräjäoikeuden päätöksellä määrätty mielentilatutkimukseen jo ennen pääkäsittelyä. Käräjäoikeus on määrännyt syytteen nostamisen takarajaksi 17. maaliskuuta 2017. Lue koko uutinen:

