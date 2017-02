Uutinen

Kymen Sanomat: Ikivihreitä jazzkappaleita sinfoniasovituksina Kotkassa Suomalaisen big bandin suuriin nimiin kuuluva pasunisti Antti Rissanen yhdistää tällä viikolla voimansa Kymi Sinfoniettan kanssa svengaavalla tavalla. Orkesterin konserteissa kuullaan Rissasen valitsemia ja sovittamia jazzklassikoita. — Tämä saattaa olla ensimmäinen kerta Suomessa, kun jazzstandardeja on räätälöity sinfoniaorkesterille, konsertteja johtava Rissanen sanoo. Kotkalaislähtöinen muusikko tuo mukanaan laulusolistit Anna Inginmaan ja Juki Välipakan sekä saksofonisti Petri Puolitaipaleen. Sointia täydentää pianotrio. Ohjelmistossa on muun muassa Frank Sinatran, Dean Martinin, Duke Ellingtonin ja George Gershwinin kappaleita. Rissasen mukaan monet näistä hiteistä ovat lähtöisin Broadway-musikaaleista ja Hollywood-elokuvista. Jazzmuusikot ovat sittemmin ottaneet ne omikseen. — Tätä voisi kutsua myös amerikkalaisen viihdemusiikin konsertiksi. Rissanen kertoo, että esimerkiksi Sinatran Autumn Leaves (Kuolleet lehdet) on yksi kaikkien aikojen soitetuimmista jazzstandardeista siinä käytetyn sointirakenteensa vuoksi. — Tähän siitä on tehty superhieno sinfoninen versio. Mukana on muitakin spesiaalisovituksia. Rissanen puhaltaa konsertissa myös pasuunaa ja bassoflyygelitorvea. Vuosittain noin 60 big band -keikkaa ympäri Eurooppaa heittävä Rissanen kertoo, että Kotkassa esiintyminen on hänelle aina erityistapaus. — Nostalginen fiilis iski jo Hyväntuulentien sillalla. Ukkini asui tuossa konserttitaloa vastapäätä. Täällä on kotikenttäetu, mikä näkyy yleisön vastaanotossa. Kymi Sinfoniettan konsertti Kotkan konserttitalossa 22.2. ja 24.2. klo 19 ja Kuusankoskitalossa 23.2. klo 19. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/21/Ikivihreit%C3%A4%20jazzkappaleita%20sinfoniasovituksina%20Kotkassa/2017321931609/4