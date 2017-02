Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan Seudun Oppaat valmistautuvat juhlavuoteen — ohjelmaa on luvassa niin matkailijoille kuin haminalaisillekin Tänään vietetään Kansainvälistä matkailuoppaan päivää. Haminan Seudun Oppaat juhlistavat tänä vuonna 40-vuotista toimintaansa. Haminan yhdistykseen saatiin kymmenkunta uutta matkailuopasta vuoden 2015 opaskurssilta. Jäseniä on nykyään 24. Oppaat järjestävät tänään Haminan kaupunginmuseon vintillä elokuvaillan, jossa katsellaan neljä lyhytfilmiä Haminasta vuosilta 1948—1985. Filmeistä on mahdollista jäädä keskustelemaan oppaiden kanssa niin suomeksi kuin ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja italiaksikin. Huhtikuun 7.—9. päivinä Haminaan odotetaan toista sataa opasta kaikkialta Suomesta valtakunnallisille Opaskoulutuspäiville, jotka järjestetään kaksi kertaa vuodessa eri puolilla maata. — Tämä on ensimmäinen kerta, kun oppaat kokoontuvat valtakunnallisesti Haminaan. Pohjoismaiset opaspäivät täällä oli 2000-luvun alkupuolella, kertoo Parikka. Parikan mukaan Hamina valikoitui Suomen juhlavuotena valtakunnallisten päivien pitopaikaksi historiansa ja edelleen toimivan varuskuntansa ansiosta. Ohjelmaa opaspäivien aikana tarjotaan myös oman kaupungin asukkaille. Lauantaina 8. huhtikuuta RUK:n maneesissa on ilmaisia yleisöluentoja sekä Myyränkolon käsityöläismarkkinat. Toukokuun alusta elokuun loppuun yhdistys järjestää jälleen keskiviikkoillan opastuksia, joiden aiheet ja lähtöpaikat vaihtelevat. Opastukset alkavat klo 18 ja kestävät puolisentoista tuntia. Lisäksi oppaat ovat mukana suositussa Kaupunkisuunnistuksessa ja Sepran puuhaamassa Kuninkaantienajossa. Parikka kertoo haminalaisoppaiden osallistuvan kesällä myös Kotkan suurten purjelaivojen tapahtumaan. Haminan Seudun Oppaiden elokuvailta Haminan kaupunginmuseon vintillä tiistaina 21. helmikuuta kello 18, Kadettikoulunkatu 2B, Hamina. Lue koko uutinen:

