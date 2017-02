Uutinen

Kymen Sanomat: Dionne Pounds: Opiskelu toi elinikäisiä ystäviä Dionne Pounds on opiskellut ahkerasti elämänsä aikana. Toisen lukiovuoden jälkeen hän lähti koripallon perässä Yhdysvaltoihin. Sieltä hän jatkoi Lamarin yliopistoon Teksasiin. Suomeen palattuaan Pounds pääsi Jyväskylän yliopistoon tekemään maisterin tutkinnon. — Se oli minulle todella tärkeä asia. Tiesin, että urheilupsykologia on työ, jota haluan tulevaisuudessa tehdä ja tein paljon töitä, että pääsisin opiskelemaan. — Minä muistan sen päivän kuin eilisen, kun sain kuulla, että pääsen Jyväskylään. Itkimme äidin kanssa ilosta ja isän kanssa huusimme ilosta ja onnesta. Iskä sanoi, että tämä on niin iso ja kova juttu, että hän juo illalla pienen konjakin. Hahaa, se on isän tapa juhlia isoja ja hyviä juttuja. Pounds muutti Jyväskylään ja otti yhteyttä Honsuun, koska halusi pelata korista koulun ohella. — Honsu oli ensimmäinen seura Suomessa, johon menin pelaamaan ja josta en tuntenut ketään. Olin Jyväskylässä kaksi vuotta ja sain sieltä elinikäisiä kavereita. Joukkueemme oli siinä mielessä hauska, että me kaikki olimme opiskelijoita. Toisena opiskeluvuonna kaverit, koulu ja koris kaikki meni hyvin ja arki rullasi. — Kaverien kanssa oli aina kolmen tunnin lounaita, joilla juttelimme ummet ja lammet. Oli vain ihanaa olla siinä hetkessä ja elämäntilanteessa. Muistan Jyväskylä-aikaa lämmöllä ja se joukkue oli minulle erityinen ja rakas porukka. Viime vuonna pyysin kaikki luokseni kylään ja pidimme hauskaa. Muistelimme vanhoja aikoja, katselimme vanhoja kuvia ja tuli sellanen tunne, että olin Jyväskylässä saunaillassa samojen tyttöjen kanssa. Lue lisää koulutuksesta ja opiskelusta tänään ilmestyneestä Kymen Sanomien Koulutus-liitteestä. Lue koko uutinen:

